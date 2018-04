Israelul renunță la planul de a-i expulza pe imigranții africani Israelul a anulat proiectul de a expulza aproximativ 40.000 de imigranți sositi la inceputul anilor 2000 din Eritreea și din Sudan. Dupa obiecțiile Curții Supreme, guvernul a scris o scrisoare de raspuns care explica faptul ca expulzarea in masa „nu mai este pe ordinea de zi “ a guvernului. Cu toate acestea, autoritatile vor incerca sa convinga o mare parte din migranții sa „plece de buna voie“ din țara, potrivit Rador, care citeaza La Stampa . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a anuntat marti ca renunta la planul sau privind expulzarea a mii de migranti africani intrati ilegal in tara, relateaza Reuters. Guvernul, care lucra la un plan privind expulzarea a mii de barbati majoritatea eritreeni si sudanezi intr-o tara terta impotriva vointei lor, a afirmat…

- Peste 200 de migranti ilegali africani, detinuti intr-o inchisoare in sudul Israelului, vor fi eliberati duminica, in urma unei hotarari a Curtii Supreme, au anuntat serviciile de imigrare israeliene, citate de AFP. Autoritatile israeliene au transferat in februarie la inchisoarea Saharonim migranti…

- Peste 200 de migranti ilegali africani, detinuti intr-o inchisoare in sudul Israelului, vor fi eliberati duminica, in urma unei hotarari a Curtii Supreme, au anuntat serviciile de imigrare israeliene, citate de AFP. Autoritatile israeliene au transferat in februarie la inchisoarea Saharonim migranti…

- Israelul a anuntat luni ca a anulat un proiect controversat de expulzare a migrantilor africani, semnand un acord cu ONU pentru reinstalarea unei parti a acestora in tari occidentale, transmite AFP.'Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Israelul au ajuns la un acord ce…

- Guvernul israelian a inceput, duminica, sa le inmaneze scrisori imigrantilor din Sudan si Eritreea, rezidenti in Israel, prin care le cere sa paraseasca tara in termen de 60 de zile. Statul israelian le ofera un sprijin financiar in valoare de 3.

- Autoritatile israeliene au început sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, în cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa. Sunt…

- Ungaria se va retrage de la discutiile din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) cu privire la un plan de masuri privind imigrantii, in cazul in care nu va exista o schimbare de abordare agreata de Budapesta, a anuntat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Nivelul de poluare in Italia, care este deosebit de critica in valea fluviului Po si, in general, in orasele din nordul tarii, a devenit din ce in ce mai mare. Din 39 de capitale de provincie, cinci au depasit limita de 100 de zile poluare excesiva. Torino (in zona gara Grassi) conduce clasamentul cu…