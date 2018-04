O baza aeriana situata in provincia Homs, in centrul Siriei, a fost vizata la 9 aprilie de un raid pe care regimul de la Damasc si aliatii sai rus si iranian l-au atribuit Israelului. Cel putin 14 combatanti proregim, intre care iranieni, au fost ucisi in acel bombardament, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO).



Oficiali israelieni au refuzat sa confirme responsabilitatea tarii lor in acest atac.



Presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut apoi premierului israelian Benjamin Netanyahu sa se 'abtina de la orice actiune care ar destabiliza si mai mult…