- Trei rachete au fost lansate in cursul noptii de joi spre vineri spre Israel dinspre Fasia Gaza, fara sa raneasca vreo persoana. 'Doua din cele trei rachete au fost interceptate de sistemul de aparare antiracheta Iron Dome', a indicat armata israeliana. Fortele israeliene au ripostat vineri…

- Armata israeliana a atacat, joi, pozitii militare situate in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, ca riposta la focuri de arma trase din teritoriul palestinian, informeaza site-ul Ynetnews.com, potrivit MEDIAFAX.Raidurile aeriene au fost efectuate ca reactie la un atac care a vizat…

- Armata israeliana si-a consolidat prezenta in Cisiordania si in apropierea Fasiei Gaza dupa anuntarea proiectului american in Orientul Mijlociu, primit foarte favorabil de israelieni, dar cu foarte mare ostilitate in teritoriile palestiniene, relateaza AFP, scrie News.ro.La putin timp dupa…

- Planul de pace in Orientul Mijlociu prezentat de Donald Trump la Casa Alba impreuna cu premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu prevede recunoasterea unui stat palestinian foarte conditionat, in care Fasia Gaza si Cisiordania ar fi legate printr-un tunel, fara o continuitate teritoriala reala,…

- Avioane israeliene au efectuat mai multe lovituri asupra Fasiei Gaza duminica in zori, la cateva ore dupa ce au fost trase trei rachete din enclava palestiniana controlata de miscarea islamista Hamas, potrivit autoritatilor palestiniene, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Bombardamentele israeliene…

- Un fragil acord asupra unui armistitiu a intrat in vigoare joi in Fasia Gaza, dupa doua zile de confruntari intre fortele israeliene si gruparea islamista palestiniana armata Jihadul Islamic soldate cu peste 30 de morti in enclava palestiniana, relateaza AFP potrivit news.roAcest armistitiu…

- Israelul a anuntat joi ca a ucis un comandant al gruparii Jihad Islamic in timpul unui atac asupra unei case din Fasia Gaza, in noaptea de miercuri spre joi, in urma caruia au fost ucisi opt membri ai aceleiasi familii, potrivit unor responsabili palestinieni, informeaza AFP. Purtatorul de cuvant…

- Organizația Jihadul Islamic în Palestina a prezentat miercuri mai multe condiții pe care Israelul ar trebui sa le respecte înaintea unei eventuale încetari a focului în Fâșia Gaza, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Condițiile au fost prezentate de catre liderul…