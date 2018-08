Israelul redeschide unicul punct de trecere a frontierei cu fâşia Gaza Israelul va redeschide luni dimineata punctul de trecere de la Erez catre fasia Gaza, a anuntat duminica ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, citat de AFP. Punctul de trecere de la Erez, singurul prin care este permisa trecerea intre Israel si teritoriul palestinian controlat de Hamas, fusese inchis in urma cu o saptamana; autoritatile israeliene au motivat decizia respectiva prin continuarea manifestarilor violente de la frontiera. Cei circa doua milioane de palestinieni din Gaza depind de ajutoarele din strainatate, iar frontiera cu Egiptul este de asemenea inchisa aproape permanent.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

