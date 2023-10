Stiri pe aceeasi tema

- Invazia teritoriului israelian de catre mișcarea islamista palestiniana Hamas a fost posibila din cauza „multelor incalcari ale securitații” comise de serviciile de informații israeliene și de armata, relateaza The New York Times. Publicația citeaza patru inalți oficiali israelieni de securitate, fara…

- In replica la atacurile declanșate incepand de sambata de teroriștii Hamas, la putere in Gaza, Israelul a continuat marți bombardamente intense, ale caror ținte prioritare sunt centrele de comanda ale forțelor teroriste ale Hamas.Așa cum s-a anunțat, incepand de luni, Fașia Gaza se afla sub blocada…

- SUA considera ca Iranul este complice la atacul Hamas asupra Israelului, deși nu are dovezi directe care sa-l lege de militanți. Acest lucru a fost declarat in direct, la postul de televiziune MSNBC, de coordonatorul Consiliului de Securitate Naționala pe probleme de comunicare strategica, purtatorul…

- Serviciile de informații egiptene au avertizat in repetate rinduri autoritațile israeliene cu privire la amenințarea din partea Fișiei Gaza și a gruparii radicale Hamas. Acest lucru a fost raportat de Associated Press (AP) cu referire la un reprezentant al agenției de informații egiptene, a relatat…

- Grav bulversat de atacul ucigaș – cel mai puternic de la crearea statului -, Israelul a declarat oficial razboi gruparii Hamas. Un bilanț dat publicitații duminica seara tarziu anunța ca numarul morților de ambele parți depașește 1.100, din care 700 sunt israelieni, 2300 sunt raniți și in jur de 150…

- Atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, la cea de-a 50-a aniversare a razboiului de Yom Kippur, va fi tinut minte veacuri de-acum incolo ca un esec al serviciilor israeliene de informatii, scrie in „The Observer” Peter Beaumont, fost corespondent la Ierusalim al cotidianului „The Guardian”, citat…

- Ambasadorul Israelului in Franta, Raphael Morav, a recunoscut sambata posibilitatea unui esec al serviciilor de informatii israeliene, precum si pregatirea insuficienta a tarii sale in fata ofensivei Hamas, in interviuri cu publicațiile franceze. "Nu am fost pregatiti suficient, se poate spune deloc",…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.