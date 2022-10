Israelul recunoaște că a informat SUA despre utilizarea de drone iraniene în Ucraina Presedintele Isaac Herzog a declarat marti ca Israelul a impartasit SUA informatii despre utilizarea de drone iraniene in razboiul din Ucraina, pledand pentru un raspuns ferm din partea comunitatii internationale, transmite AFP. Aflat in vizita la Washington, presedintele Israelului, al carui rol este in mare parte unul ceremonial, s-a intalnit cu secretarul de stat Antony Blinken si urmeaza sa aiba miercuri o intrevedere cu presedintele Joe Biden. „Armele iraniene joaca un rol cheie in destabilizarea lumii noastre, iar comunitatea internationala trebuie sa invete din asta, acum si in viitor”,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

