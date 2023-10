Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a cerut vineri, 27 octombrie, cu o majoritate covarșitoare, instituirea unui armistițiu umanitar imediat intre Israel și militanții palestinieni ai gruparii Hamas, solicitand in același timp accesul ajutoarelor umanitare in Fașia Gaza asediata și protecția civililor,…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins luni o rezolutie inițiata de Rusia care condamna spirala violentelor din Orientul Mijlociu, delegatii refuzand sa sustina o motiune care nu nominaliza Hamas pentru atacul sau surpriza asupra Israelului, soldat cu cel putin 1.400 de morti, potrivit AFP, informeaza…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a facut presiuni in privat asupra Israelului in ultimele zile pentru a-si elabora o strategie concreta pentru scenariul in care isi va indeplini obiectivul declarat de a rasturna conducerea Hamas in Gaza, au declarat un oficial american si un oficial israelian…

- Șeful Forțelor Aeriene israeliene (IAF) a declarat duminica, 15 octombrie, ca avioanele de lupta și dronele lovesc "agresiv" Fașia Gaza pentru a elimina cat mai multe amenințari inainte ca forțele terestre sa inceapa mult așteptata ofensiva, relateaza The Times of Israel."Pregatim terenul pentru o operațiune…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) afirma ca au lansat atacuri aeriene multiple impotriva infrastructurii critice a Hamas. Printre țintele atacate se numara și o moschee din regiunea Jabaliya, care era utilizata drept „resursa operaționala"

- Ambasadorul israelian in Statele Unite, Michael Herzog, sustine ca printre persoanele rapite in Israel de luptatorii palestinieni Hamas din Fasia Gaza se numara si americani, potrivit AFP. Intrebat duminica la CBS daca printre civilii si militarii rapiti in sudul Israelului de Hamas se afla si americani,…

- Presa palestiniana relateaza ca aviația israeliana a bombardat locuința lui Yahya Sinwar, șeful gruparii teroriste Hamas din Fașia Gaza. Nu exista informații suplimentare cu privire la acest atac și nici o confirmare din partea Israelului, noteaza The Times of Israel și The Jerusalem Post.…