- Jumatate din populatia Uniunii Europene este de acum vaccinata cu schema completa impotriva COVID-19, potrivit unei numaratori realizate de jurnalistii de la AFP in baza informatiilor obtinute din surse oficiale, marti, la ora 11:00 GMT. In total, 223,8 milioane de persoane din UE au primit…

- Pe masura ce numarul persoanelor vaccinate crește, este firesc ca din totalul cazurilor Covid-19 confirmate, un procent semnificativ sa fie din randul acestor persoane vaccinate, transmite miercuri Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV), intr-un raspuns privind creșterea procentului de infectare in…

- Un nou studiu realizat de Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie arata ca vaccinarea impotriva COVID-19 cu schema completa este eficienta și in randul grupelor de risc. Potrivit rezultatelor eficiența vaccinului dupa cea de-a doua doza crește pana la 74% in cazul persoanelor cu imunitate scazuta.…

- Israelul, țara cu cea mai mare rata de vaccinare a populației, a inregistrat cel mai mare numar de infectari zilnice cu SARS-CoV-2 din ultimele luni, fiind raportate aproape 1.200 de cazuri. In acest timp, a crescut și numarul persoanelor aflate in stare grava din cauza COVID-19. Calatoriile in strainatate,…

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 240.336 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, in cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania. Pana in prezent, in total, 125.492 persoane au fost vaccinate…

- China a raportat miercuri un focar de COVID-19 intr-un mic oras de la granita cu Myanmarul, o tara instabila din punct de vedere politic unde epidemia de coronavirus face ravagii, informeaza Agerpres.

- Potrivit datelor publicate pe platforma ROVaccinare, cele mai multe persoane care s-au vaccinat complet, respectiv 899.172, sunt din categoria de varsta 60-69 de ani. In ceea ce priveșe persoanele adulte, cele de peste 80 de ani se afla la coada clasamentului imunizarii. Cele mai multe persoane nevaccinate…

- Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, informeaza Agerpres . In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul…