Israelul, prima țară care va emite paşapoarte Covid persoanelor vaccinate Israelul va fi prima țara care va emite pașapoarte de vaccinare persoanelor care s-au imunizat. Autoritațile au anunțat ca cei care vor avea acest document vor putea sa se intoarca in Israel din orice țara fara a mai sta in carantina. Israelul este țara care a vaccinat pana acum cel mai mare procent din populație, iar ministrul Sanatații a anunțat ca vor emite un pașaport „verde” celor imunizați. Aproape 2,4 milioane de israelieni din cei 9,3 milioane de locuitori au primit prima doza, a scris pe Twitter ministrul Sanatații din Israel , Yuli Edelstein. Dintre acestia, aproape 700.000 au primit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

