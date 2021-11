Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CSM Știința Baia Mare este blocata in Africa de Sud din cauza anularii unor zboruri, ca urmare a restricțiilor de calatorie impuse de mai multe state dupa apariția variantei Omicron.

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare, campioana a Romaniei, urma sa se intoarca sambata din Africa de Sud, dupa un turneu de doua saptamani, insa dupa ce toate zborurile catre Uniunea Europeana au fost anulate, a ramas blocata in statul african.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit sambata pentru a decide o eventuala carantina a persoanelor, vaccinate sau nu, care vin din tarile sud-africane unde s-a descoperit noua tulpina Omicron sau aflate la risc de contaminare.

- Vineri, numeroase tari europene, nord-americane si arabe au anuntat ca isi inchid granitele pentru persoanele din Africa Australa."Unele reactii sunt nejustificate", a declarat ministrul Joe Phaahla intr-o conferinta de presa."Unii lideri cauta tapi ispasitori pentru a rezolva o problema care este mondiala",…

- O noua varianta de coronavirus, B.1.1.529, depistata in Africa de Sud, ce are mutatii care ar putea sa o faca rezistenta la sistemul imunitar, fie ca este vorba de vaccinare sau de trecerea prin boala, starneste o mare ingrijorare, iar Israelul a decis deja sa interzica orice calatorii din si in Africa…

