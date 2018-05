Israelul prezintă imagini din satelit ale obiectivelor militare iraniene atacate în Siria Armata israeliana a prezentat vineri imagini din satelit ale unor tinte despre care sustine ca sunt obiective militare iraniene din Siria, atacate joi in cadrul unei operatiuni denumite "Castelul de carti de joc", informeaza AFP. Conform sursei citate, fotografiile prezinta patru centre de informatii iraniene, un complex militar si unul logistic. Israelul a lovit joi dimineata in zeci de locuri in Siria si a afirmat ca este vorba de represalii la lansarea de catre fortele iraniene din Siria a circa 20 de rachete, catre pozitii de pe inaltimile Golan. Joi seara, armata israeliana a dat publicitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

