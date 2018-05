Recunoasterea suveranitatii israeliene asupra partii ocupate de Israel in platoul Golan in urma razboiului de sase zile din 1967 reprezinta una din temele principale ale discutiilor intre Israel si SUA, potrivit ministrului pentru serviciile secrete, Israel Katz, citat joi seara de France 24.



Israelul incearca sa determine SUA sa recunoasca suveranitatea sa asupra platoului Golan ocupat, a lasat sa inteleaga ministrul israelian intr-o declaratie facuta presei internationale miercuri, in care a apreciat ca Washingtonul ar putea lua o decizie in acest sens in urmatoarele cateva luni.

…