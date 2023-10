Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat sambata seara ca pregateste un ''atac coordonat si integrat din aer, pe mare si terestru'' impotriva pozitiilor teroristilor Hamas din Fasia Gaza, transmite DPA.

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gazei sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului.La…

- Hamas sustine ca 13 ostatici israelieni si straini detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacurile aeriene israeliene in ultimele 24 de ore. Hamas a luat in captivitate aproape 150 de persoane in timpul atacului pe scara larga lansat in Israel pe 7 octombrie. Gruparea a amenintat anterior ca va ucide…

- Armata israeliana continua joi sa bombardeze Fasia Gaza ca reactie la atacurile coordonate lansate la finalul saptamanii trecute de miscarea islamista palestiniana Hamas, pe care Israelul a promis sa o „distruga”.

- Este a treia zi de razboi in Israel, iar teroriștii din Hamas continua sa ia ostatici soldati si civili israelieni. Printre soldații israelieni rapiți se numara și femei cu pregatire militara. Cum erau acestea ironizate? Israelul inroleaza femeile in armata Israelul se numara printre puținele țari care…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde "lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor", a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse și Agerpres."Misiunea…