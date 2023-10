Yoav Gallant, ministrul israelian al apararii, le-a spus militarilor masați la granita cu Gaza ca in curand vor vedea teritoriul palestinian „din interior”, potrivit unei relatari a presei din Israel. „Acum vedeti Gaza de la distanta, dar in curand o veti vedea din interior”, a afirmat Gallant. Ministrul a mai spus ca armata se pregateșe […] The post Israelul pregatește ofensiva terestra: ”In curand, veți vedea Gaza din interior” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .