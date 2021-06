Israelul pregătește noi restricții. Primirea turiștilor, amânată pentru o lună „Din cauza ingrijorarilor legate de posibila raspandire avariantei Delta, guvernul a amanat intrarea turistilor cu o luna, pana la 1 august”, a afirmat Ministerul israelian al Turismului. Unii turisti vaccinati, care calatoresc in grupuri mici si vin doar din anumite tari, vor avea, totusi, autorizatia sa intre in Israel, dar vor trebui sa efectueze doua […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

- Israelul a interzis accesul turistilor straini in tara la inceputul pandemiei, in martie 2020. O revenire a turistilor straini ar relansa atat economia israeliana, care s-a contractat cu 2,5% in 2020, cat si turismul, in care somajul a crescut la 10%. Autoritatle cer turistilor straini sa prezinte un…

