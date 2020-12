Israelul, pentru a treia oara in lockdown partial. De cand se impun masurile Israelul va impune al treilea lockdown partial, incepand din aceasta duminica, in contextul cresterii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza joi dpa.



Restrictiile vor incepe duminica dupa-amiaza si deocamdata sunt programate sa dureze doua saptamani, a anuntat guvernul israelian.



In cazul in care numarul de contaminari zilnice nu va scadea sub 1.000, masurile ar putea fi extinse pentru alte doua saptamani.



Lockdown-ul partial inseamna ca vor fi interzise vizite in locuintele persoanelor care nu sunt membri apropiati ai unei familii. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

