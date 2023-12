Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a informat Natiunile Unite ca nu va reinnoi viza pentru principalul oficial ONU care coordoneaza ajutorul umanitar in Fasia Gaza si Cisiordania, Lynn Hastings, a declarat vineri un purtator de cuvant al ONU, relateaza Reuters, conform News.ro.Lynn Hastings, de origine canadiana, un oficial…

- Israelul a informat Organizația Națiunilor Unite ca nu va reinnoi viza coordonatoarei pentru afaceri umanitare a ONU in teritoriile palestiniene, Lynn Hastings, acuzata anterior ca nu este „impartiala”, a declarat vineri un purtator de cuvant al ONU

- Trei organizații palestiniene care militeaza pentru apararea drepturilor omului au anunțat ca au cerut Curții Penale Internaționale (CPI) sa investigheze Israelul, acuzandu-l ca a comis crime de razboi, inclusiv genocid, prin asedierea și bombardarea Fașiei Gazei, relateaza Sky News.Israelul a afirmat…

- Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat joi intr-o reuniune a Adunarii Generale a Natiunilor Unite ca, potrivit dreptului international, Israelul nu are dreptul la autoaparare in lupta sa impotriva Hamas, intrucat este un „stat ocupant”.

- Frontiera Rafah dintre Fasia Gaza si Egipt s-a deschis sambata, la ora 10.00, pentru a permite intrarea ajutorului umanitar in enclava palestiniana, a confirmat un oficial palestinian de la frontiera. Granița a fost deschisa cateva zeci de minute, cat sa permita intrarea primului convoi de 20 de camioane…

- Țarile arabe sau țarile cu cetațeni majoritari musulmani s-au mobilizat mai greu in cazul razboiului dintre Israel și Hamas. Țarile arabe considera ca este un razboi intre musulmani și evrei, de aceea au inceput sa dea semnale tot mai clare ca vor interveni direct in razboi, daca Israelul intra in Fașia…

- Autoritatile egiptene au declarat duminica aceasta ca vor "extinde invitatia la un summit regional si international privind viitorul cauzei palestiniene", cu putin timp inainte ca secretarul de stat american, Antony Blinken, sa soseasca la Cairo in cadrul unui turneu regional, transmite France Presse.…

- Agenția ONU pentru ajutorarea refugiaților palestinieni din Orientul Mijlociu (UNWRA) a avertizat vineri asupra situației umanitare dezastruoase din Gaza, dupa ce Israelul a ordonat ca populația din nordul enclavei sa fie evacuata spre sud. Comisarul general al UNRWA, Philippe Lazzarini, a declarat…