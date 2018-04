Israelul nu va accepta o 'ancorare' a Iranului în Siria Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va fi pretul de platit, nu avem alta optiune', a afirmat Lieberman in timpul unei conferinte de presa cu privire la Platoul Golan ocupat. Lieberman nu a evocat loviturile care au vizat luni o baza aeriana in Siria, in timp ce regimul de la Damasc, precum si cei doi aliati ai sai, Moscova si Teheranul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

