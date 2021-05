Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul israelian, intrunit joi seara in ședința, a votat in favoarea unei incetari a focului cu gruparile militante din Gaza, potrivit CNN. Cabinetul israelian de Securitate s-a reunit joi seara pentru a discuta un posibil armistitiu, dupa 11 zile de confruntari armate intre Israel si mscarea palestiniana…

- O fetița in varsta de 10 ani din Fașia Gaza a atras atenția intregii lumi dupa ce a lansat un apel pentru oprirea atacurilor israeliene asupra teritoriului palestinian. „Pur și simplu murim și nici nu meritam acest lucru”, le-a spus Nadeen Abed al Lateef jurnaliștilor, duminica. Eleva de 10 ani vorbește…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca nu exclude necesitatea de a ''pune capat'' miscarii palestiniene Hamas, la putere in Fasia Gaza, daca optiunea "descurajarii" va esua, dupa mai mult de o saptamana de tiruri sangeroase reciproce, informeaza AFP. …

- Premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat, miercuri, ca armata israeliana va continua operatiunile in Fasia Gaza pana la atingerea obiectivelor, desi, conform unor surse, Guvernul israelian analizeaza o propunere de armistitiu, arata Mediafax. "Nu facem nicio pauza.…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in…

- Poliția a impus carantina de noapte incepand cu ora 20:00 in orașul Lod, localitate aflata la circa 15 kilometri sud-est de Tel Aviv, dupa ultimele confruntari violente dintre israelieni și palestinieni, informeaza Associated Press. Restricțiilese aplica atat persoanelor care vin in oraș cat șilocuitorilor,…

- Miscarea islamista Hamas a anuntat marti seara ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei israeliene Tel Aviv, unde au sunat sirenele. Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu atacul asupra Tel Aviv-ului. In imagini se vad oameni…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. „Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (…) Acum…