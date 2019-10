Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, spune ca SUA au impus "sanctiunile cele mai severe impuse vreodata unei tari". Decizia vine la o saptamâna de la atacurile asupra rafinariilor din Arabia Saudita.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo va pleca marti in Arabia Saudita pentru a discuta despre "raspunsul" SUA la atacurile asupra instalatiilor petroliere saudite, a anuntat vicepresedintele american Mike Pence, relateaza AFP si Reuters. Administratia americana a acuzat in mod clar Iranul ca este…

- "Suntem de parere ca acordul pentru a impiedica Iranul de a dezvolta capacitati militare nucleare este baza la care trebuie sa revenim", a spus Merkel intr-o conferinta de presa la Berlin cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. "Dar exista de asemenea o lunga lista de alte sarcini in privinta…

- Casa Alba nu a exclus, duminica, o posibila intalnire intre presedintele Donald Trump si omologul sau iranian Hassan Rohani, chiar daca Washingtonul a acuzat Iranul ca se afla in spatele atacurilor cu drone impotriva unor unitati majore producatoare de petrol din Arabia Saudita, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca autorizeaza utilizarea rezervelor de petrol ale U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) daca va fi cazul si în cantitatea de care este nevoie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters si AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat sambata atacul cu drone impotriva a doua instalatii petroliere din Arabia Saudita, in cursul unei discutii telefonice cu printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman.

- Rashida Tlaib, membra democrata a Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, a anuntat vineri ca renunta sa se mai deplaseze in Cisiordania ocupata de Israel pentru a-si vizita bunica din cauza "conditiilor opresive" impuse - potrivit ei - de Israel, ale carui "politici rasiste" le-a denuntat intr-un…

- "Am decis ca vizita la bunica mea in aceste conditii opresive ar fi impotriva a tot ceea ce cred: combaterea rasismului, a opresiunii si a injustitiei", subliniaza ea in mesajul sau.Israelul a decis vineri sa autorizeze intrarea Rashidei Tlaib pentru o "vizita umanitara facuta bunicii sale"…