Israelul, niciun deces din cauza Covid, pentru prima dată în 10 luni Israelul nu a mai inregistrat niciun deces din cauza Covid, pentru prima data in 10 lun Purtarea maștii in aer liber nu mai este obligatorie. 5 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze, in 4 luni de la debutul campaniei Dupa o campanie de vaccinare in mare viteza, a venit ziua in care Israel nu a mai inregistrat niciun deces din cauza COVID-19, pentru prima oara in 10 luni. Ultima data cand s-a intamplat sa nu existe niciun deces cauzat de virusul SARS-CoV-2 a fost la sfarșitul lunii iunie a anului trecut, cand carantina a oprit un prim val de infectari, noteaza BBC. Israelul a reușit sa… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Niciun deces din cauza covid-19 nu a fost inregistrat in Israel joi si vineri, pentru prima oara de la 29 iunie 2020, a anunat Ministerul israelian al Sanatatii, iar bilantul mortilor a ramas la 6.346 de la inceputul pandemiei, potrivit unor date oficiale, relateaza BBC News. De asemenea,…

- Pentru prima oara in 10 luni, Israelul nu a mai inregistrat niciun deces din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce campania de vaccinare a avut un real succes. Ultima data cand s-a intamplat sa nu existe niciun deces cauzat de virusul SARS-CoV-2 a fost la sfarșitul lunii iunie a anului trecut, cand…

- La 10 luni de la startul campaniei accelerate de vaccinare din Israel, tara n-a mai inregistrat niciun deces din cauza COVID-19, fiind aproape de atingerea imunitatii de masa relateaza BBC. Ultima oara cand s-a intamplat acest lucru a a fost la sfarsitul lunii iunie a anului trecut, cand carantina a…

- Duminica, 28 martie, se implineste un an de la primul deces COVID 19 din Constanta Este vorba de un barbat de 67 de ani Pe 28 martie 2020, a fost inregistrat primul deces la Constanta. Decembrie, 2019. In Wuhan, China, a fost raportat, oficial, primul caz de SARS CoV 2 din lume. Ulterior, au fost identificate…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat marți, 16 martie, ca fața de ziua anterioara s-au inregistrat 52 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 24 persoane au fost…

- Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, si-a anulat vizita în Israel, dupa ce s-a dovedit ca nu a fost complet vaccinat împotriva coronavirusului, transmite Mediafax.Bourla a declarat, în decembrie, ca nu a primit înca vaccinul, deoarece asteapta pâna când…

- Inca o persoana si a pierdut viata in urma incendiului de la Institutul Matei Bals, informeaza Antena 3.A murit inca un pacient care se se afla in pavilionul de la Institutul "Matei Bals" afectat de incediul din 29 ianuarie. Conform Ministerului Sanatatii, este vorba despre o pacienta in varsta de 84…

- Guvernul taiwanez a anuntat sambata primul deces inregistrat in insula din cauza COVID-19 dupa luna mai, in timp ce lupta impotriva unui numar mic si neobisnuit de cazuri cu transmitere locala, relateaza Reuters. O femeie in varsta de 80 de ani cu comorbiditati a murit dupa ce a fost infectata…