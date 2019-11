Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian nu are nimic de-a face cu presupusa activitate de spionaj a firmei NSO Group, a declarat vineri ministrul israelian pentru Ierusalim si protectia mediului, Zeev Elkin, informeaza Reuters potrivit Agerpres "NSO este un jucator privat care foloseste capacitati pe care le au israelienii,…

- "NSO este un jucator privat care foloseste capacitati pe care le au israelienii, mii de oameni activeaza in domeniul cibernetic, insa guvernul israelian nu este implicat in aceasta, oricine intelege asta, nu are legatura cu statul Israel", a spus Zeev Elkin la postul de radio 102.FM Tel Aviv.…

- WhatsApp a depus marti la tribunalul federal din California o plangere penala impotriva supravegherii cibernetice din partea firmei tehnologice israeliene NSO Group, acuzand ca aceasta companie foloseste serviciul de mesagerie pentru a spiona mai mult de 100 de jurnalisti si de

- Un angajator din municipiul Targu-Jiu, cu activitate in domeniul alimentatiei publice, a fost sanctionat, saptamana trecuta, cu o amenda in valoare de 20.000 de lei, pentru folosirea in activitate a unei persoane fara forme legale de angajare. Persoana respectiva a fost depistata, de catre inspectorii…

- Minnesota si New Mexico, in pofida declaratiilor administratiei Trump, au anuntat ca intentioneaza sa se alature altor 10 state americane si vor adopta regulamentele mai stricte ale Californiei in vederea reducerii emisiilor generate de gazele de esapament ale automobilelor, informeaza Reuters.…

- Președintele Donald Trump nu crede ca Israelul spioneaza Statele Unite. Subiectul este analizat in presa internaționala dupa apariția unui articol in Politico, care se refera la amplasarea unor dispozitive de supraveghere instalate de israelieni la Washington.

- Potrivit Monitorului Oficial al Romaniei, prin extrasul rezolutiei nr. 19156 din data de 17 iulie 2019, s a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Ar8menian Media Music SRL. Sediul social al firmei este situat in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate…