Dupa mai multe atacuri cu baloane incendiare din Fasia Gaza spre Israel care au continuat pe tot parcursul zilei de duminica, fortele israeliene au anuntat ca au ripostat din nou lovind tinte ale Hamas, relateaza luni dpa potrivit Agerpres. Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au scris pe Twitter duminica noapte ca zeci de palestinieni din Gaza de asemenea "au instigat la revolte de-a lungul gardului de securitate cu Israelul".



"Ca raspuns, tancurile noastre au vizat posturi de observatie ale Hamas in Gaza".



In plus, armata a anuntat ca soldatii au dejucat anterior un atac…