- Palestinienii au declarat ca au primit noi avertismente din partea armatei israeliene de a se muta in sudul Fasiei Gaza. In caz contrar, ar putea fi identificati drept simpatizanti ai unei organizatii teroriste.

- Israelul promite sa elimine Hamas intr-un atac necrutator asupra Fasiei Gaza, dar nu are in vedere un final de joc evident si nici un plan clar de guvernare a enclavei palestiniene devastate, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, comenteaza Reuters.

- Palestinienii indoliați au considerat SUA raspunzatoare pentru razboiul din Gaza, in timp ce i-au plans pe cei dragi miercuri (18 octombrie), care au fost uciși in timpul bombardamentelor peste noapte in locații din sudul Fașiei Gaza, chiar atunci cand președintele american Joe Biden a sosit in Israel,…

- Israelul a ordonat evacuarea in 24 de ore a nordului Fasiei Gaza, inclusiv a orasului Gaza, unde locuiesc circa 1,1 milioane de persoane. Palestinienii ar putea fugi doar in sudul Fasiei Gaza, in conditiile in care Israelul a izolat complet teritoriul.Acest ultimatum dat de Israel și potențialul…

- ONU a fost informata de armata israeliana cu privire la un ordin de "relocare" a aproximativ 1,1 milioane de locuitori din nordul Fisiei Gaza spre sud in termen 24 de ore, a declarat joi purtatorul de cuvint al secretarului general al organizatiei, cerind ca acest ordin sa fie anulat, relateaza Reuters…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Gruparea militara palestiniana Hamas a amenințat luni ca va ucide ostatici daca armata israeliana va efectua lovituri aeriene fara avertisment prealabil. „Orice țintire a poporului nostru fara avertisment va fi intampinata cu execuția unuia dintre ostaticii civili”, au declarat Brigazile Ezzedine al-Qassem,…