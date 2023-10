Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a cerut sambata cetatenilor sai care se afla in Egipt, Iordania si Maroc sa paraseasca aceste tari „cat mai repede cu putinta” din cauza „agravarii manifestatiilor impotriva Israelului”, transmite AFP. O alerta similara, de nivel 4, cel mai ridicat, a fost deja emisa pentru Turcia. Apelul a…

- Israelul a emis sambata, 21 octombrie, un avertisment privind calatoriile in Egipt, Iordania și Maroc, invocand temerile ca cetațenii israelieni pot fi ținta unor atacuri pe fondul tensiunilor generate de razboiul cu Hamas, transmite Times of Israel.Apelul a fost facut intr-un comunicat comun emis de…

- Israelul a cerut sambata cetatenilor sai care se afla in Egipt, Iordania si Maroc sa paraseasca aceste tari „cat mai repede cu putinta" din cauza „agravarii manifestatiilor impotriva Israelului".

- Israelul a cerut sambata cetatenilor sai care se afla in Egipt, Iordania si Maroc sa paraseasca aceste tari "cat mai repede cu putinta" din cauza "agravarii manifestatiilor impotriva Israelului", transmite AFP.

- Israelul și-a indemnat cetațenii sa paraseasca imediat Egiptul și Iordania, a anunțat sambata Consiliul de securitate naționala, in timp ce tensiunile regionale s-au amplificat din cauza razboiului din Gaza, informeaza News.ro."Consiliul Național de Securitate al Israelului iși ridica avertismentele…

- Rusia le-a cerut vineri cetatenilor sai sa renunte la calatoriile in Israel, in teritoriile palestiniene, dar si in Liban si Iordania vecine, estimand ca situatia "se agraveaza" in Orientul Mijlociu, informeaza AFP, conform Agerpres."In acest context, le recomandam insistent cetatenilor Federatiei…

- Toate pelerinajele programate in Țara Sfanta, in urmatoarea perioada, vor fi suspendate și amanate pana cand condițiile depline de siguranța pe teritoriul statului Israel vor fi restabilite, a transmis luni, 9 octombrie, Patriarhia Romana, conform HotNews.Anunțul vine „in contextul dramatic creat acum…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o alerta de calatorie pentru statul Israel. Cetațenilor romani care intenționeaza sa calatoreasca in aceasta țara le este recomandat sa reprogrameze deplasarea, iar celor aflați pe teritoriul Israelului sa paraseasca țara atunci cand situația o va permite.