Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii Benny Gantz a primit "indicii" din partea consilierului pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, potrivit carora SUA dezvolta o opțiune militara impotriva Iranului in paralel cu negocierile privind revenirea la acordul nuclear din 2015, a declarat…

- Statele Unite isi propun sa raspunda in curand unui proiect de acord propus de Uniunea Europeana care ar restabili acordul nuclear din 2015 cu Iranul, in baza caruia Teheranul a restrans programul disputat de imbogatire a uraniului in schimbul reducerii sanctiunilor. Acordul a fost abandonat in 2018…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat miercuri ca incetinirea campaniei militare ruse in Ucraina este rezultatul unei decizii “deliberate” a Moscovei pentru a reduce pierderile civile, dar a asigurat ca “operatiunea militara special” se deruleaza conform

- Ministrul iranian de externe, Hossein Amirabdollahian, l-a criticat pe consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan pentru ca a acuzat Iranul ca se pregateste sa trimita sute de drone capabile sa transporte arme in Rusia, calificand afirmatiile drept "acuzatii nefondate impotriva…

- S-a aflat care este cea mai mica pensie militara, in 2022, din Romania. Chiar ministrul Apararii a facut publica suma. Vasile Dincu a recurs la asta pentru a demonstra ca pensiile militarilor nu pot fi comparate cu pensiile speciale. Vasile Dincu a spus care este cea mai mica pensie militara. De ce…

- Statele Unite ar utiliza forța militara impotriva Iranului doar in ultima instanța, pentru a evita ca acest stat sa obțina arme nucleare. Asta reiese din spusele liderului de la Washington. Intr-un interviu acordat postului israelian Channel 12, Biden a spus ca SUA ar fi dispuse sa ia masuri militare…

- Iranul isi consolideaza prezenta militara in Marea Rosie, a declarat marti ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, care considera aceasta activitate militara a Teheranului o amenintare pentru stabilitatea regionala si fluxurile comerciale, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, le-a cerut luni cetatenilor israelieni care se afla in Turcia sa paraseasca „cat mai curand posibil” aceasta tara, de teama unor atacuri din Iran, relateaza AFP.