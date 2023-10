Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a cerut personalului sau diplomatic din Turcia sa paraseasca tara ca "masura de securitate", a declarat joi, 18 octombrie, pentru AFP, o sursa familiara cu aceasta chestiune, potrivit Agerpres."Aceasta este o masura temporara si ar trebui sa fie de scurta durata", a insistat sursa citata.Israelul…

- Update: Mai multe persoane au sarit gardul in curtea Consulatului Israelian din Istanbul. Mii de oameni protesteaza impotriva Israelului la Istanbul și Ankara, dupa bombardarea unui spital din Gaza. In urma atacului, ar fi murit peste 500 de persoane. Turcii au lansat artificii in cladirea consulatului…

- Au fost invocate temeri ca turiștii israelieni vor fi ținta unor atacuri pe fondul razboiului Hamas-Israel. Pe langa Turcia, avertismentul israelienilor este valabil și pentru conaționalii aflați in Maroc.NSC spune ca ridica alerta pentru Turcia la nivelul 4 și face apel la toți israelienii aflați in…

- Consiliul Național de Securitate al Israelului a emis marți seara, 17 octombrie, un avertisment privind calatoriilor in Turcia și Maroc, invocand temerile ca cetațenii israelieni pot fi ținta unor atacuri pe fondul tensiunilor generate de razboiul cu Hamas, transmite Times of Israel.Consiliul de Securitate…

- Armata israeliana a declarat ca se pregatește pentru o campanie extinsa in Fașia Gaza și "implementarea unei game largi de planuri ofensive care includ, printre altele, un atac amplu și coordonat din aer, pe mare și pe uscat."Cel mai probabil, in aceasta noapte, Israelul va declanșa operațiunea de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri, 13 octombrie, afirmatiile sefului diplomatiei americane, Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei oficiale efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, "dar si ca evreu", informeaza Agerpres preluand AFP."Ma…

- Romania blocheaza participarea Austriei la reuniunile NATO, scrie publicația austriaca Kurier, care susține ca acest lucru este „o razbunare clara” pentru veto-ul Austriei la aderarea Romaniei la spațiul Schengen.Doi ofițeri austrieci așteapta de saptamani intregi la Bruxelles sa primeasca acreditarea…

- Solutia exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagra ”depinde de tarile din Occident care trebuie sa-si respecte promisiunile”, cere presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, relateaza News.ro . ”Cred ca o solutie poate sa fie gasita”, a subliniat liderul turc, evocand o convorbire la telefon recenta…