Pasii pentru a valorifica evolutiile rapide ale inteligentei artificiale includ formarea unei organizatii dedicate roboticii militare in cadrul ministerului si un buget record pentru cercetare si dezvoltare conexe in acest an, a declarat generalul de armata in retragere Eyal Zamir. ”Exista cei care vad AI ca urmatoarea revolutie in schimbarea fetei razboiului pe campul de lupta”, a spus Zamir la Conferinta Herzliya, un forum anual de securitate international. El a numit GPT (Generative Pre-Trained Transformer) si AGI (Artificial General Intelligence) drept taramuri de invatare profunda abordate…