- Israelul este prima țara din lume care impune, din nou, carantina la nivel național. O astfel de decizie de „lockdown” a fost luata din cauza creșterii alarmante a numarului de infectari cu coronavirus. Restricțiile vor fi in vigoare, deocamdata, pentru trei saptamani, potrivit Digi24. Decizia intra…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica seara decizia guvernului sau de a reimpune, timp de trei saptamani, masurile de izolare aproape totala care au mai fost aplicate in primavara. In felul acesta se urmarește diminuarea noului val al imbolnavirilor de COVID-19 care in ultima…

- Israelul a raportat miercuri 3.904 de contagieri, un nou bilant-record inregistrat a treia zi consecutiv. Autoritatile iau in calcul instituirea unor restrictii drastice. Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca s-au inregistrat 400 de contagieri suplimentare fata de ziua anterioara si ca a sporit…

- Israelul va impune saptamana viitoare masuri partiale de carantina la nivel national, pentru a combate cresterea numarului cazurilor de coronavirus, a anuntat joi seful fortei de lucru impotriva pandemiei, Ronni Gamzu, intr-un mesaj emotionant la televiziune.

- Gamzu a spus ca Israelul sa afla intr-un ”moment crucial” al eforturilor de aducere sub control a raspandirii Covid-19, in prezent fiind raportate zilnic 3.000 de cazuri noi la o populattie de noua milioane de locuitori. Oficialul a atribuit cresterea apatiei existente in randul minoritatii arabe fata…

