- Israelul si-a inchis frontierele pentru toti strainii, cu exceptia rezidentilor, pentru a combate epidemia de noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul de Interne, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Pana acum, in Israel au fost inregistrate 433 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Toate…

- Afganistanul a dispus inchiderea restaurantelor, piscinelor, bailor publice si complexelor sportive ca masura de precautie in fata pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al acestei tari, citat de DPA. In plus, Ministerul a declarat ca toate adunarile publice sunt interzise…

- Israelul a interzis marti deplasarile 'neesentiale' si a suspendat transportul public nocturn, inasprind masurile deja stricte adoptate pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Locuitorii nu pot iesi din casa decat "pentru a merge sa cumpere alimente…

- Federația de Handbal a sistat toate competițiile de pe teritoriul Romaniei. Echipa feminina de senioare s-a reunit vineri, la Ploiești, pregatindu-se pentru turneul preolimpic din Muntenegru. Federația Romana de Handbal a anunțat vineri ca niciun meci nu se va mai disputa pe teritoriul Romaniei pana…

- Dupa ce CFR Cluj, campioana Romaniei, a cerut ca meciurile din Liga 1 sa fie oprite din cauza pandemiei de coronavirus, Razvan Burleanu a vorbit despre aceasta masura și a anunțat in ce situația va decide sa se anuleze toate evenimentele fotbalistice din Romania. „In acest moment, nu doar meciurile…

- Teatrul Municipal ‘Matei Visniec’ din Suceava a suspendat temporar, incepand de marti, toate reprezentatiile programate in perioada urmatoare, in contextul evolutiei noului coronavirus. ‘In contextul recentelor reglementari emise atat de Ministerul de Interne – Directia pentru Situatii de Urgenta, cat…

- Din cauza epidemiei de Coronavirus, oficialitațile din Romania au decis sa interzica adunarile peste 1000 de oameni. Decizia ar putea afecta și meciurile din Liga 1, Liga 2 și alte competiții sportive. Dupa ce in Romanai au fost confirmate 13 cazui de coronavirus, iar 13.000 se afla in izolare, Ministerul…

- Israelul recomanda evitarea calatoriilor in strainatate și interzice accesul strainilor veniți din Italia. Pe de alta parte, in Coreea de Sud sunt cozi uriașe in fața magazinelor ce vand maști.