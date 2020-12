Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat luni ca va interzice intrarea strainilor din toate tarile in incercarea de a preveni raspandirea unei noi tulpini de coronavirus considerata a fi deosebit de contagioasa, scrie Agerpres .

- Alexandru Rafila: „In Marea Britanie sunt peste 1600 cazuri, majoritatea in zona Londrei. Se incearca o limitare de circulatie a acestei noi tulpine de virus. Tarile din UE au interzis transporturile timp de 48 de ore in Marea Britanie, pentru a vedea ce se intampla cu tulpina. Tulpina nu e neaparat…

- Platforma de video-uri a aratat ca va interzice orice fel de continut privind vaccinurile pentru Covid-19 care contrazic consensul autoritatilor locale din domeniul sanatatii sau al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Potrivit unei postari pe blog, YouTube va elimina si afirmatiile ca vaccinul…

- Israelul a anunțat ca intenționeaza sa interzica cumpararea și vinzarea blanurilor de animale, cu excepția cazurilor special aprobate, informeaza BBC. Ministrul pentru protecția mediului, Gila Gamliel, a catalogat drept „imorala” utilizarea pielii și a blanii animalelor in industria modei. Industria…