- Israelul a anunțat duminica ca Marea Britanie, Danemarca si Belgia vor fi trecute pe lista ”roșie” a tarilor pe unde cetațenilor le este interzis sa calatoreasca. Noile restricții sunt impuse pe fondul temerilor referitoare la raspandirea ”semnificativa” a noii variante Omicron acolo, transmite Reuters,…

- Marea Britanie a inregistrat, in decurs de o saptamana, o crestere cu peste 20% a numarului de cazuri de Covid-19.Autoritațile britanice au anunțat deja ca mai mult de jumatate din infectarile cu varianta Omicron din Anglia au fost confirmate la persoane complet vaccinate. Oficialii din Sanatate considera…

- Doua din cele trei persoane testate pozitiv pentru coronavirus, la intoarcerea in țara din Africa de Sud cu zborul special organizat de Tarom, prezinta „suspiciune inalta” de infectare cu varianta Omicron, anunța joi Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa.Un rezultat oficial va veni zilele…

- Varianta Omicron a aparut deja in Italia, Marea Britanie, Germania, Belgia, Danemarca si Israel. Insa, autoritatile din Olanda suspecteaza ca noua tulpina a ajuns si la ei. Autoritațile sanitare din Olanda au declarat, sambata seara, ca au detectat 61 de cazuri de COVID la persoanele care au venit vineri…

- Israelul a anuntat ca va interzice intrarea tuturor strainilor în tara si va reintroduce sistemul de urmarire telefonica pentru a limita raspândirea noii variante de coronavirus, potential mai contagioasa, detectata pentru prima data în Africa de Sud, informeaza Reuters și Jerusalem…

- Vineri, numeroase tari europene, nord-americane si arabe au anuntat ca isi inchid granitele pentru persoanele din Africa Australa."Unele reactii sunt nejustificate", a declarat ministrul Joe Phaahla intr-o conferinta de presa."Unii lideri cauta tapi ispasitori pentru a rezolva o problema care este mondiala",…

- O noua varianta de coronavirus, B.1.1.529, depistata in Africa de Sud, care are mutații ce ar putea sa o faca rezistenta la sistemul imun, fie ca este vorba de vaccinare sau de trecerea prin boala, starnește o mare ingrijorare, iar Israelul, țara care și-a recapatat renumele de „pionier” in ceea ce…