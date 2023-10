Stiri pe aceeasi tema

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a transmis joi ca ”aproape 50” de ostatici israelieni detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene de la inceputul razboiului. . ”Brigazile al-Qassam estimeaza ca numarul ostaticilor sionisti ucisi in Fasia Gaza in bombardamente…

- Sderot a ramas un oraș-fantoma, dupa bombardamentele Hamas: Coloniștii au fugit la hoteluri din centrul IsraeluluiPeste 90% dintre coloniștii Sderot au fugit la hoteluri din regiunea centrala de teama raidurilor continue ale membrilor Brigazilor Qassam, anunța ziarul israelian Yedioth Ahronoth.…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista isi gestiona activitatea…

- Romanul pus pe lista persoanelor disparute in urma atacurilor gruparii Hamas in Israel a fost declarat mort. Potrivit Ministerului de Externe, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel. Prima este persoana al carei deces…

- Forțele de Aparare ale Israelului cer ca toti civilii din orașul Gaza sa fie evacuati. Oamenii sunt sfatuiti sa isi paraseasca locuintele si sa se mute in partea de sud a enclavei, pentru propria lor siguranța și protecție si pentru a nu fi transformati de teroristii Hamas in scuturi umane. „Organizația…

- Un roman este pe lista persoanelor disparute in urma atacurilor gruparii Hamas in Israel, a anunțat, joi, președintele Israelului, Isaac Herzog, in timpul unei conferințe de presa. Președintele Israelului a facut, joi dimineața, declarații cu privire la bilanțul victimelor de pana acum. ”Este o mare…

- Fortele israeliene au continuat campania de atacuri aeriene impotriva Fasiei Gaza, in conditiile in care luptele continua a patra zi. Hamas i-a avertizat pe locuitorii portului israelian Ashkelon sa plece, inaintea unui atac iminent. Ambasada israeliana din SUA a confirmat uciderea a mai mult de 1.000…

- Liderul militar Hamas din regiune, Ayman Younes, ar fi fost lichidat in urma unui atac lansat de armata, scrie presa de la Tel Aviv, citand surse apropiate de armata israeliana. Confimarea oficiala inca nu a venit, insa atacul a fost anunțat de armata Israelului. Corpul liderului Hamas ar fi fost fost…