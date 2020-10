Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Israel au initiat, duminica, relaxarea restrictiilor antiepidemice, instituite in urma cu o luna din cauza cresterii infectiilor SARS-CoV-2, informeaza site-ul Ynetnews.com.A fost a doua oara anul acesta cand in Israel au fost instituite interdictii generale de circulatie,…

- Italia are in vedere inasprirea restricțiilor la nivel național ca raspuns la creșterea numarului de cazuri Covid-19, a declarat șeful regiunii Liguria, Giovanni Toti, care s-a intalnit cu ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, potrivit Mediafax.Giovanni Toti, seful regiunii Liguria, a declarat…

- Restricțiile impuse in comuna Vernești, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, au fost ridicate prin decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Astfel, restaurantele și barurile din comuna Vernești se redeschis, slujbele revin in biserici, iar localurile pot organiza din nou…

- Autoritațile din intreaga lume au luat masuri sau se pregatesc pentru acestea, in așteptarea unui al doilea val al pandemiei de coronavirus. Daca, de exemplu, Israelul a decis sa reimpuna carantina la nivel național, in Anglia, de luni, a intrat in vigoare o restrictie stricta privind adunarile la care…

- Cetațenii din Belarus vor intra mai ușor pe teritoriul Uniunii Europene in condițiile in care Lituania a anunțat ca va relaxa restricțiile impuse acestora pentru intrare pe teritoriul ei din cauza haosului generat de reprimarea violenta a manifestațiilor care au loc in toata țara dupa alegerile prezidențiale,…

- Norvegienii ar trebui sa evite orice calatorie in strainatate, chiar si in tarile unde sunt putine cazuri de COVID-19, pentru a preveni accelerarea raspandirii noului coronavirus in Norvegia, a declarat vineri ministrul sanatatii al acestei tari, Bent Hoie, potrivit Reuters. ''Contaminarea este…

- In județul Cluj, numarul cazurilor de coronavirus este in creștere, dupa cum raporteaza autoritațile. De la relaxarea masurilor, județul Cluj nu a inregistrat un numar mai mare de infectari cum este cel de astazi. Pana azi, de la relaxarea masurilor, numarul cel mai mare de infectari a fost 32. Astazi,…

- Starea de urgenta din Spania s-a incheiat la finalul lunii iunie, iar de atunci au inceput sa fie implementate relaxarile. Au fost descoperite 21 de focare de infectie cu coronavirus. De la 8 cazuri de imbolnaviri la 100.