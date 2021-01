Israelul închide complet traficul aerian Israelul va suspenda incepand de luni traficul aerian international de pasageri, masura luata pentru a preveni intrarea in tara a unor persoane infectate cu variantele mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 descoperite recent. „Cu rare exceptii, inchidem ermetic spatiul aerian pentru a preveni intrarea variantelor virusului si de asemenea pentru a asigura o avansare rapida in campania noastra de vaccinare”, a declarat premierul Benjamin Netanyahu intr-un mesaj transmis public la inceputul unei sedinte de guvern. Suspendarea zborurilor intra in vigoare luni, de la ora 22:00 GMT. De altfel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

