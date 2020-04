Relaxarea masurilor urmeaza sa intra in vigoare duminica, prima zi din saptamana in Israel. „Avem una din cele mai scazute rate de deces. Acest lucru ne permite sa facem pasi spre o relaxare”, a spus premierul Netanyahu. Relaxarea masurilor va viza, in principal, companiile din domeniile IT si electronic. Angajatii cu varsta de peste 67 de ani si persoanele cu probleme de sanatate sunt incurajate sa ramana acasa. Daca pana acum companiile aveau voie sa lucreze cu maximum 15% dintre angajați prezenți, acum procentajul va fi ridicat la 30%, cu pastrarea unor reguli stricte de igiena. Oamenii…