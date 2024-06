Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta din Israel a exercitat presiuni asupra premierului Benjamin Netanyahu in ședința Cabinetului de Securitate pentru a opta pentru o ofensiva de amploare impotriva Hezbollah in Liban, in contextul unei creșteri continue a tensiunilor. Aceste cereri au aparut in urma mesajului transmis de…

- Statele Unite au avertizat marti cu privire la "consecintele dezastruoase" pe care le-ar avea un nou conflict intre Israel si Hezbollah in Liban si au cerut gasirea unei solutii "diplomatice", transmite AFP, informeaza Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca luptele din Gaza intra intr-o faza mai puțin intensa, ceea ce ar permite Israelului sa desfașoare mai multe forțe in nord, aproape de Liban.

- Israelul a avertizat gruparea pro-iraniana Hezbollah ca risca un "razboi total" cu statul evreu.Aceasta evoluție vine dupa ce Hezbollah a publicat o inregistrare video de noua minute, aparent realizata din...

- Ministrul cabinetului de razboi din Israel, Benny Gantz (un popular membru centrist al Cabinetului de Razboi al Israelului), critica decizia procurorului șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, de a solicita mandate de arestare impotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu și a ministrului…

- Forțele aeriene israeliene au susținut ca a atacat „mai multe ținte teroriste” in Liban, relateaza SkyNews, potrivit mediafax.Avioanele de vanatoare au vizat o „structura militara” din zona Tir Harfa și au distrus-o, transmite armata israeliana.

- SUA se așteapta la un atac iranian asupra Israelului și se intreaba mai degraba “cand” decat “daca”. Nu este inca clar daca acesta va fi inceputul unui nou razboi in Orientul Mijlociu. Prețul petrolului a continuat sa creasca in acest context. Atacurile majore cu rachete sau drone asupra Israelului…