Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters. Pregatirile de razboi vin in contextul in care presedintele american Donald Trump a anuntat sanctiuni impotriva Iranului si retragerea SUA din acordul nuclear incheiat cu aceasta tara in anul 2015.

Inca de duminica presa israeliana relata ca armata si serviciile secrete au identificat semne ale pregatirii fortelor iraniene, inclusiv ale Hezbollah si militiilor siite, in scopul atacarii unor tinte din nordul Israelului.

Vom reveni cu amanunte.