Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul palestinian al Ierusalimului, Adnane Gheith, a fost arestat de politia israeliana, fiind pentru prima oara obiectul unei anchete pentru "terorism", a indicat luni avocatul sau, citat de AFP. Gheith, responsabil al Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), este arestat cu regularitate…

- Adnane Gheith, responsabil al Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), este arestat cu regularitate - iar apoi eliberat in zilele urmatoare - pentru activitati considerate ilegale in Israel. ANP, cu baza in Cisiordania, teritoriu ocupat de statul israelian, nu are nicio putere de a actiona in Ierusalim,…

- Un barbat de 44 de ani, din Caransebes, judetul Caras-Severin, a fost arestat preventiv duminica, pentru 30 de zile, dupa ce si-a violat propria fetita, in varsta de cinci ani, mama copilei fiind plecata la munca in...

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a declarat joi ca nevalid un acord crucial ce permite transferul de date personale intre Uniunea Europeana si SUA, asa-numitul 'Privacy Shield', din cauza riscului pe care il reprezinta programele americane de supraveghere a acestor date, transmit AFP si…

- Basistul trupei Maroon 5, Mickey Madden, a fost arestat, sambata dupa-amiaza, la Los Angeles, dupa ce a fost acuzat de violenta domestica, potrivit mai multor surse media, scrie Variety potrivit news.ro.Politia a confirmat pentru Page Six ca muzicianul, in varsta de 41 de ani, a lovit-o pe…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis efectueaza marti o vizita in Israel intr-o demonstratie a increderii in masurile anticoronavirus luate in cele doua tari, Atena sperand sa poata relansa turismul afectat de pandemie, potrivit Reuters. Impreuna cu Grecia, Israelul si Cipru sunt parteneri in proiecte…

- Derek Chauvin, demis din poliție ca și cei trei colegi ai sai, și arestat la sfarșitul lunii mai, ar putea primi o pedeapsa maxima de 40 de ani de inchisoare pentru acest omor, potrivit rechizitoriului depus in instanța. Familia victimei care a murit pe 25 mai a salutat evoluția acestor procese.…

- Avocatul lui Tom Hagen neaga orice infractiune comisa de clientul sau, recunoscut drept unul dintre mogulii energiei din Norvegia, sustinand ca acesta are un cazier fara pata, necomitand pana acum nicio infractiune. Citeste si Povestea fostului milionar care se afla in izolare de peste 20…