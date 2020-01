Israelul ia masuri si se declara solidar cu SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a inceput vineri sa ia masuri preventive pentru a se proteja de posibile represalii iraniene dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un raid american in Irak, operatiune considerata de premierul israelian Benjamin Netanyahu ca fiind deplin justificata, consemneaza agentiile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a intrerupt vineri deplasarea in Grecia pentru a se intoarce de urgenta in Israel, dupa atacul sangeros intreprins SUA impotriva generalului iranian Qassem Soleimani, Iranul promitand ca se va "razbuna", informeaza AFP si dpa. Netanyahu, sosit joi la Atena unde…

- Liderii din Cipru, Grecia si Israel au semnat un acord de baza, joi dupa-amiaza, la Atena, deschizand calea constructiei planificate a gazoductului EastMed in Mediterana, informeaza DPA. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele cipriot…

- Acest ordin, despre care a scris initial The New York Times care citeaza un oficial de la Casa Alba, ii va permite lui Trump sa faca pasi in combaterea atitudinii anti-Israel si a miscarilor care au loc in campusuri in acest sens prin obligarea institutiilor de invatamant sa le trateze ca discriminatorii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reiterat duminica intentia de a anexa o parte din Cisiordania ocupata si de a legaliza coloniile israeliene, intr-o ultima tentativa de a evita noi alegeri legislative, informeza Agerpres, citand AFP. „Este timpul sa aplicam suveranitatea israeliana asupra…

- Benny Gantz, israelianul cu origini romanești care a candidat impotriva lui Benjamin Netanyahu, i-a comunicat miercuri presedintelui Reuven Rivlin ca renunta la mandatul acordat de a forma un guvern de uniune. Gantz, liderul partidului Albastru si Alb (Kahol Lavan), a primit in urma cu o luna mandat…

- Se apropie Israelul de Italia, campioana alegerilor repetate? Întrebarea se pune tot mai des dupa ce rivalul lui Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, nu a reușit sa formeze un nou guvern, cu riscul de a arunca statul evreu în al treilea scrutin parlamentar în mai puțin de un an, scrie…

- Avigdor Lieberman, care este considerat "regele jocului" in eforturile de a forma un guvern in Israel, a refuzat sa-si acorde sprijinul vreunuia dintre principalele partide care participa la negocierile in vederea formarii unei coalitii de guvernare, facand tot mai probabila organizarea de noi alegeri,…