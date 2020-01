Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a intrerupt vineri deplasarea in Grecia pentru a se intoarce de urgenta in Israel, dupa atacul sangeros intreprins SUA impotriva generalului iranian Qassem Soleimani, Iranul promitand ca se va "razbuna", informeaza AFP si dpa. Netanyahu, sosit joi la Atena unde…

- Liderii din Cipru, Grecia si Israel au semnat un acord de baza, joi dupa-amiaza, la Atena, deschizand calea constructiei planificate a gazoductului EastMed in Mediterana, informeaza DPA. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele cipriot…

- Acest ordin, despre care a scris initial The New York Times care citeaza un oficial de la Casa Alba, ii va permite lui Trump sa faca pasi in combaterea atitudinii anti-Israel si a miscarilor care au loc in campusuri in acest sens prin obligarea institutiilor de invatamant sa le trateze ca discriminatorii…

- Baha Abu al-Atta, un comandant al organizației teroriste Jihadul Islamic în Palestina, a fost ucis marți dimineața în timpul unui atac al forțelor armate israeliene în Fâșia Gaza, au informat surse israeliene și palestiniene, citate de agenția de presa Reuters, scrie Mediafax.…

- Sergei Naryshkin, directorul Serviciilor Secrete de Informatii din Rusia, a declarat agentiei de stiri TASS ca nu sunt dovezi solide care sa concluzioneze ca liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost omorat in raidul purtat de Statele Unite.

- Consiliul Europei a facut joi apel la Grecia sa ia „masuri urgente” in legatura cu situația „exploziva” din taberele de refugiați din insulele grecești și a criticat un proiect de lege controversat privind dreptul la azil, care urmeaza sa fie votat in Parlamentul de la Atena, potrivit Le Figaro,…

- In urma cu patru ani, Grecia a fost la un pas de a ieși din zona euro pentru ca intrase in faliment și a acceptat cu reticența un plan pentru a-și salva economia. Acum, investitorii platesc efectiv statul elen pentru a-i imprumuta bani, transmite CNN. Grecia, cea mai indatorata țara din Europa, a inceput…