Israelul a anuntat luni flexibilizarea conditiilor de eligibilitate pentru portul de arme, autorizand teoretic pana la 600.000 de civili suplimentari sa ceara un permis pentru aceasta, informeaza marti AFP.



Autoritatile se asteapta totusi ca doar 350.000 de persoane sa faca o cerere in acest sens, a indicat o sursa din cadrul Ministerului Securitatii Publice, sub rezerva anonimatului.



Noile conditii, intrare in vigoare luni, permit de acum inainte oricarui israelian care a beneficiat de o solida pregatire in lupta de infanterie sa ceara o astfel de autorizatie.



…