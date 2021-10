Israelul extrădează un cetăţean german suspectat de fraudarea mai multor milioane de dolari şi de spălare de bani Israelul a anuntat ca a extradat un cetatean german suspectat de fraudarea mai multor milioane de dolari si de spalare de bani, transmite vineri dpa. Germanul este suspectat ca, impreuna cu alte persoane, a inselat zeci de victime rezidente in Germania, prejudiciul fiind estimat la cel putin 6 milioane de euro (7 milioane de dolari), a informat vineri parchetul israelian, potrivit Agerpres. Barbatul va fi inculpat in Germania pentru frauda si apartenenta la o organizatie infractionala. Guvernul de la Berlin solicitase in luna mai extradarea sa. Potrivit cererii de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

