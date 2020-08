Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un „produs serios”, a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- Vladimir Putin a anunțat, victorios, ca Rusia a gasit vaccinul pentru coronavirus și ca a fost deja administrat oamenilor. Organizația Mondiala a Sanatații, insa, privește cu ochi sceptici presupusul leac și spune ca omologarea unui vaccin presupune o serie de teste extrem de riguroase.

- Ministrul rus al sanatații, Oleg Grinev, a anunțat ca vaccinul candidat dezvoltat de Rusia impotriva noului coronavirus a intrat in ultima faza de testare si ar putea fi inregistrat saptamana viitoare, transmite DPA, citata de agerpres. "In prezent se afla in ultima faza de testare, ceea ce este extrem…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a reactionat marti cu precautie la anuntul facut de cercetatori rusi, potrivit caruia un vaccin anti-COVID-19 este aproape gata pentru a fi aplicat populatiei largi si a amintit ca trebuie respectate toate fazele de testare inainte de a

- Rusia pregateste inceperea vaccinarii in masa impotriva noului coronavirus in luna octombrie, a declarat sambata ministrul rus al Sanatatii, Mihail Murasko, citat de agentiile de presa RIA Novosti si Reuters. Centrul National pentru Cercetari Epidemiologice si Microbiologice Gamaleia din Rusia a anuntat…

- Legea a fost votata ca parte a reglementarilor de urgenta, in conditiile in care Israelul se confrunta cu un al doilea val de coronavirus. Parlamentul va trebui sa aprobe in termen de o saptamana orice decizie luata de guvern in legatura cu aceasta problema.29 dintre cei 120 de parlamentari…