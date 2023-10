Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Israel incep evacuarea unui oraș aflat la granița cu Liban, au anunțat, vineri, Forțele de Aparare Israeliene, noteaza Mediafax.Pe fondul escaladarii conflictului dintre Israel și Hezbollah, la granița cu Liban, orașul Qiyrat Shemona va fi evacuat. In localitate traiesc peste 20.000…

- In Israel exista o mare ingrijorare legata de tensiunea de la frontiera de nord, cu Libanul, dupa severa escaladare produsa duminica. Incepand de luni, armata israeliana evacueaza civilii din 28 de localitați situate de-a lungul frontierei cu Libanul. Masura a fost luata dupa incidentele repetate duminica,…

- Deschiderea punctului de frontiera Rafah ar putea fi singura salvare pentru cetațenii straini din Gaza, inclusiv sute de romani, potrivit Realitatea Plus. Deocamdata informația vehiculata este ca vor fi lasați sa treaca doar cetațenii straini sau cei care au dubla cetațenie. Deschiderea frontierei…

- Deschiderea punctului de frontiera Rafah ar putea fi singura salvare pentru cetațenii straini din Gaza, potrivit Realitatea Plus. Deocamdata informația vehiculata este ca vor fi lasați sa treaca doar cetațenii straini sau cei care au dubla cetațenie. Deschiderea frontierei ar urma sa fie insoțita…

- Israelul a activat un plan de evacuare a locuitorilor din 28 de sate aflate pe o raza de 2 kilometri de la granița cu Libanul, informeaza Mediafax.Armata israeliana a anunțat luni ca a activat un plan de evacuare a locuitorilor din 28 de sate aflate pe o raza de 2 kilometri de la granița cu Libanul,…

- IDF nu a precizat cate rachete au fost lansate din Siria. Sirenele au sunat in Alma, in apropiere de granita cu Libanul, si in Avnei Eitan, in Platoul Golan, aproape de granita cu Siria. Potrivit Jerusalem Post, cel putin o racheta a fost interceptata dupa ce a fost lansata din Siria spre Inaltimile…

- Ultima ora: Armata israeliana a atacat teritoriul libanezArmata israeliana (IDF) spune ca ataca acum teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian, informeaza Al Jazeera.Armata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar…

- Libanezii sarbatoresc pe strazi atacurile Hamas in Israel: danseaza și impart dulciuri pe stradaLocuitorii din Liban sarbatoresc pe strazi atacurile lansate de Hamas in Israel. Vrajmașia lor fața de Israel, ca Hezbollah a stat mai devreme alaturi de Hamas și a aplaudat decizia acestuia de a efectua…