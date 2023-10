Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea punctului de frontiera Rafah ar putea fi singura salvare pentru cetațenii straini din Gaza, potrivit Realitatea Plus. Deocamdata informația vehiculata este ca vor fi lasați sa treaca doar cetațenii straini sau cei care au dubla cetațenie. Deschiderea frontierei ar urma sa fie insoțita…

- Israelul a activat un plan de evacuare a locuitorilor din 28 de sate aflate pe o raza de 2 kilometri de la granița cu Libanul, informeaza Mediafax.Armata israeliana a anunțat luni ca a activat un plan de evacuare a locuitorilor din 28 de sate aflate pe o raza de 2 kilometri de la granița cu Libanul,…

- Cinci dintre proiectile – rachete antitanc ghidate – au fost interceptate de scutul de aparare aeriana Iron Dome, restul nefiind indreptate spre zone populate, a precizat armata. Nu exista informatii cu privire la victime sau pagube in urma atacului. IDF spune ca bombardeaza ca riposta locurile de…

- Forțele de Aparare a Israelului (IDF) au atacat poziții ale mișcarii șiite libaneze Hezbollah in sudul Libanului, dupa ce obiecte neidentificate s-au infiltrat pe teritoriul israelian, iar un vehicul aerian fara pilot al IDF a fost doborat, a declarat serviciul de presa al IDF.

- Tancurile și masivele trupe israeliene sunt pe punctul de a intra in zona respectiva. Presa a fost chemata sa paraseasca zona de frontiera din cauza pericolului bombardamentelor. Și Hamas lovește cu rachete, iar gruparea Hezbollah este gata sa vina in sprijinul Hamas. In jur de 1,1 milioane de persoane…

- Egiptul a ramas evaziv asupra posibilitatii de a deschide punctul de trecere de la Rafah pentru a le permite palestinienilor din Fisia Gaza sa se refugieze din fata blocadei si bombardamentelor intense asupra acestei enclave aflate sub asediul armatei israeliene dupa ce gruparea islamista Hamas a atacat…

- Israelul, atacat și din Liban: forțele armate israeliene raspund in forța și lanseaza un contraatacPostul de radio al Armatei israeliene relateaza ca in nordul țarii au fost semnalate focuri de mortiere lansate dinspre Liban, informeaza Rador Radio Romania.Artileria israeliana a lovit duminica sudul…

- Semnalul dat de ONU: Hezbollah ar putea sa intervina in urmatoarele ore in Israel / Ordin de retragere pentru forțele de menținere a paciiForțele ONU de menținere a pacii din sudul Libanului au primit ordin sa se retraga și sa se adaposteasca in bazele lor principale, pe masura ce se teme ca Hezbollah…