Israelul este prima țară care se apropie de sfârșitul pandemiei Israelul este prima tara care se apropie de sfarșitul pandemiei de coronavirus datorita unei campanii de vaccinare anti Covid-19 foarte rapide. Din cei noua milioane de locuitori, jumatate s-au vaccinat deja cu ambele doze de vaccin anti Covid-19. Rata de infectare a scazut substantial, iar vineri s-au inregistrat doar 251 de noi cazuri de infectare, scrie Rfi.ro . In momentul de varf al campaniei de vaccinare, culoarele uriașei arene de baschet din Ierusalim erau ticsite de oameni care așteptau pana la doua ore ca sa le vina randul sa intre in cabinele de vaccinare. In fiecare zi, 3.000 de oameni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

