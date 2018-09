Stiri pe aceeasi tema

- 1. JURNAL ARADEAN. D-le deputat, ca președinte al Comisiei de Aparare din cadrul Camerei Deputaților, ați insistat in mai multe randuri asupra conceptului de diplomație parlamentara, ca factor in definirea politicii externe a unui stat. Știm ca dumneavoastra, in calitatea pe care o aveți, ați avut…

- Potrivit media israeliene, circa 50.000 de persoane au participat la manifestatie. Legea - care defineste Israelul drept "stat-natiune al poporului evreu" si care este acuzata ca aduce atingere drepturilor minoritatilor - a fost votata la 19 iulie cu sustinerea premierului Benjamin Netanyahu.Minoritatea…

- O multime imensa de druzi israelieni si simpatizantii lor au demonstrat sambata, la Tel Aviv, impotriva unei noi legi controversate despre care ei sustin ca ii transforma in cetateni de mana a doua, relateaza AFP si DPA.Potrivit media israeliene, circa 50.000 de persoane au participat la manifestatie,…

- O multime imensa de druzi israelieni si simpatizantii lor au demonstrat sambata, la Tel Aviv, impotriva unei noi legi controversate despre care ei sustin ca ii transforma in cetateni de mana a doua, relateaza AFP si DPA. Potrivit media israeliene, circa 50.000 de persoane au participat…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi i-a transmis joi o scrisoare deschisa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in care ii solicita sa ii ceara demisia din functie ministrului Agriculturii, Petre Daea, dupa ce a spus ca porcii infestati trebuie incinerati, iar munca este ca la Auschwitz. Raetchi a intrebat si…

- Cei care au muncit in conditii speciale (aviatie civila, siderurgie, materii explozive, risc radiologic, activitati in subteran, foraj etc.) vor beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu 13 ani, iar raportarea pentru calculul pensiei se va face la un stagiu de cotizare de 25 de ani. Masura…

- Persoanele cu handicap grav sau accentuat ar putea beneficia de subventionarea dobanzii la achizitionarea unui autovehicul o data la 15 ani, dar nu mai mult de doua ori. Masura este prevazuta intr-o propunere legislativa pusa in dezbatere publica la Senat, fiind argumentata prin faptul ca autovehiculul…

- O hotarare de guvern inițiata de Ministerul Sanatații dorește sa schimbe perioada de valabilitate a cadrului de sanatate de la 5 la 7 ani. Masura va fi luata retroactiv pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012 (cu termen de valabilitate luat in calcul de la data de 1 ianuarie 2013),…