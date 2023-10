Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amirabdollahian, a efectuat o vizita surpriza in SUA, legat de conflictul din Gaza, relateaza joi dpa, citand MAE de la Teheran.Vizitele inaltilor oficiali iranieni in Statele Unite, considerate dusman de moarte al republicii islamice, sunt un lucru rar, noteaza…

- Ambasada Palestinei in Romania a anunțat ca ca maine va avea loc un protest la București. Potrivit unui comunicat, ambasadori ai statelor arabe și islamice nearabe acreditați in Romania iși vor prezenta solidaritatea cu poporul palestinian in fața ambasadei. Pentru sambata este anunțat, tot in Capitala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferinta, pe tema situatiei din Orientul Mijlociu dupa atacurile Hamas asupra Israelului, informeaza AGERPRES . Potrivit Administratiei Prezidentiale, summitul extraordinar a fost convocat…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferinta, pe tema situatiei din Orientul Mijlociu dupa atacurile Hamas asupra Israelului. Șeful statului a spus ca este necesara coordonarea eforturilor pentru evacuarea in siguranta…

- Sursele egipte care au anunțat armistițiul precizau ca acesta ar fi urmata sa inceapa de la ora locala 6.00 (și ora Romaniei). Evenimentul era preconizat sa coincida cu redeschiderea punctul de trecere a frontierei de la Rafah, in Fasia Gaza, catre Egipt.Un purtator de cuvant al armatei israeliene,…

- Ambasada Israelului in Romania ofera detalii crancene despre atacuri: 'Unele filmari sunt atat de tulburatoare incat nici nu pot fi difuzate'Ambasada Israelului in Romania a transmis noi mesaje pe pagina de Facebook, in care reitereaza ideea ca statul este in razboi. Oficialii ambasadei vorbesc despre…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…