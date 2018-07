Israelul debutează în spaţiu cu un vehicul propriu Acel vehicul de tip cargo are o greutate de 585 de kilograme si urmeaza sa se plaseze pe suprafata Lunii in data de 13 februarie 2019, daca toate manevrele vor fi realizate conform planurilor, au anuntat organizatorii acestui proiect intr-o conferinta de presa.



Dispozitivul va fi lansat cu ajutorul unei rachete fabricate de compania SpaceX, detinuta de antreprenorul sud-african Elon Musk, iar noua misiune va studia undele magnetice lunare. Prima etapa din cadrul acestui program spatial va consta in plasarea drapelului israelian pe suprafata Lunii, au adaugat organizatorii, potrivit…

Sursa articol si foto: rtv.net

